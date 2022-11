Drogue : un point de deal démantelé et cinq trafiquants interpellés à Petit-Quevilly

Les policiers ont mis l'endroit sous surveillance discrète. Et grâce à des moyens techniques que nous ne dévoileront pas ici, ils ont pu établir l'existence d'un trafic de drogue actif. A partir de là, ils ont pu identifier plusieurs dealers et consommateurs. Ayant récolté suffisamment d'éléments à charge, la brigade des stups est passée à l'action le lundi 7 novembre, épaulée par la brigade anticriminalité et la brigade cynophile spécialisée dans la recherche de stupéfiants.



En une poignée de minutes, quatre hommes et une femme ont été interpellés et placés en garde à vue. 130 grammes de résine de cannabis et 1 300 euros en petites coupures ont été saisis lors des perquisitions qui ont suivi.



Lors de leurs auditions, les suspects - tous plus ou moins connus des services de police - ont admis leur implication dans ce trafic de drogue mis en place depuis janvier 2022, selon leurs déclarations.