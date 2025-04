Drame de la route en Seine-Maritime : un mort et un blessé grave sur la D925 à Ouainville

À cette heure, les circonstances exactes de la collision restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour établir les causes précises de cet accident.



L’intervention a mobilisé cinq engins de secours, quinze sapeurs-pompiers, et l’hélicoptère Dragon 76 pour l’évacuation médicale.



La circulation a été perturbée durant plusieurs heures sur cet axe qui relie Cany-Barville et Fécamp pour permettre l’intervention des secours et les premières constatations des forces de l’ordre.