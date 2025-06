Drame à Petit-Quevilly : un jeune homme meurt piégé dans une voiture en feu après un face-à-face

Une patrouille de police secours, de passage à ce moment-là, est intervenue immédiatement pour porter assistance aux victimes. Le conducteur et le passager de l'Audi Q3 ont pu être extraits rapidement de l'habitacle.Dans la Twingo, malgré les efforts et les risques pris par les policiers, qui ont fait usage d'un extincteur pour tenter d'éteindre le feu, le passager avant, âgé de 20 ans, a péri dans l'habitacle en feu : le jeune homme avait les jambes coincées par le bloc moteur et la portière était bloquée, empêchant les policiers de le sortir à temps.Le conducteur âgé de 20 ans et le passager arrière, âgé de 20 ans également, tous deux inconscients, ont pu être évacués et mis en sécurité par les fonctionnaires de police-secours dont le courage mérite d'être souligné.