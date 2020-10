Dragon 76 au secours de kitesurfeurs en difficultés au large de Dieppe et Saint-Aubin-sur-Mer

L'hélicoptère de la sécurité civile, a appelé à intervenir ce dimanche en début d'après-midi en Seine-Maritime, pour des kitesurfeurs signalés en difficulté au large de Dieppe et de Saint-Aubin-sur-Mer.



Vers 13 heures, à la demande du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross), Dragon 76 a d'abord effectué des reconnaissances en mer au large de Dieppe où une planche de kitesurf qui dérivait. Les recherches se sont avérées vaines.



Dans le même temps, l'hélicoptère a été dérouté vers Saint-Aubin-sur-Mer où deux kitesurfeurs semblaient en difficultés. Une équipe spécialisée en sauvetage aquatique des sapeurs-pompiers a pris part à l'intervention. Les deux sportifs ont finalement réussi à regagner la plage par leurs propres moyens, sans l'assistance des secours. Ils sont sains et saufs.