Dispute sur fond d'alcool à Déville-lès-Rouen : il frappe son invité avec un objet tranchant

Des voisins, alertés par le bruit, sont intervenus et ont désarmé puis maîtrisé l'auteur des violences qui était alors en possession d'une hachette. Ce dernier a été interpellé par la police et placé en garde à vue pour « violences volontaires avec arme ».



La victime, qui avait quitté les lieux pour regagner son domicile à Maromme, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduite au service des urgences du CHU de Rouen. Elle présentait des entailles profondes au niveau du visage qui ont nécessité la pose de points de sutures.