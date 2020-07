Disparition inquiétante en Seine-Maritime : la sexagénaire retrouvée ce matin saine et sauve

La gendarmerie de Seine-Maritime avait lancé hier, sur sa page Facebook, un appel à témoin suite à la disparition inquiétante d’une femme de 69 ans, dans la matinée de mardi 28 juillet entre 7 heures et 12 heures.



Claire avait quitté à pied son domicile situé à Froberville (près de Fécamp). « Elle est partie sans téléphone ni moyen de paiement et n'a pas donné de nouvelles depuis », indiquait alors la gendarmerie sur sa page Facebook.



Les recherches entreprises avec le concours d'un hélicoptère, équipé d’une caméra thermique, de la section aérienne de la gendarmerie (SAG) d'Amiens et d'une équipe cynophile, n’avaient pas permis de retrouver la sexagénaire.