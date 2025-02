Disparition inquiétante dans les Yvelines : un appel à témoin lancé pour retrouver Camille, 13 ans

Les services de police des Yvelines lancent un appel à témoins suite à la disparition inquiétante de Camille Zagbo, âgée de 13 ans, survenue le dimanche 23 février aux alentours de 18 heures à La Celle-Saint-Cloud.Signalement. L’adolescente, de corpulence forte, a les cheveux noirs et longs et mesure 1,60 m.Lors de sa disparition, elle était habillée d’un pull à capuche rose, d’un legging noir, d’un manteau noir et portait des chaussures de marque Adidas.Signes particuliers : elle porte une tâche de naissance proche de l’oreille gauche et une cicatrice de piercing à la narine droite.Toutes les recherches entreprises jusqu’à ce jour sont restées sans résultat.Toute personne disposant d’informations permettant de localiser Camille est priée de contacter le commissariat de Versailles aux numéros suivants : 01.39.24.70.80