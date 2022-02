Disparition inquiétante dans l’Eure : Clément a été retrouvé sain et sauf

Un appel à témoin a été lancé aujourd’hui mardi par la gendarmerie de l’Eure suite à la disparition inquiétante d’un homme âgé de 31 ans pensionnaire du foyer d’hébergement pour adultes handicapés (APAJH) de Saint-Sébastien-de-Morsent.



Clément Lefebvre a été vu pour la dernière fois le samedi 13 février à 12 heures et n’a pas donné signe de vie depuis alors qu’il devait regagner le foyer dimanche soir.



Son signalement



Le trentenaire est vêtu d’un survêtement noir avec une veste marron foncée. Il porte des baskets noires ainsi qu'un sac à dos.



Il a emprunté une ligne d'autocar pour se rendre à Évreux puis n'a plus donné de nouvelles, détaille l’appel à témoins de la gendarmerie, publié sur les réseaux sociaux. Clément serait susceptible d'avoir emprunté une ligne d'autocar ou un train pour se rendre vers une destination inconnue.



Si vous l'avez aperçu ou si vous possédez tout renseignement utile à l'enquête en cours, veuillez contacter la Gendarmerie de Conches-en-Ouche au 02 32 30 20 17.



Clément ayant été retrouvé, la gendarmerie demande de ne plus relayer l’appel à témoin sur les réseaux sociaux