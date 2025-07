Disparition inquiétante à Rouen : appel à témoins pour retrouver Sawsen, 15 ans

La police nationale lance un appel à témoins pour retrouver Sawsen Belhout, une adolescente portée disparue depuis le mois de juin 2025, sur la ville de Rouen (Seine-Maritime).



Âgée de 15 ans, Sawsen mesure environ 1,65 m et présente une silhouette mince. Elle a les yeux marron et les cheveux entièrement rasés. D’origine européenne, l’adolescente porte des signes distinctifs : une cicatrice visible sur un sourcil, ainsi que des traces de scarifications sur les bras et les cuisses. Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition n’est pas connue.



Elle pourrait se trouver dans le quartier Saint-Sever, à Rouen.



📞 Si vous avez vu Sawsen ou détenez une information, même minime, contactez immédiatement l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 :

• Poste 764389 (en semaine)

• Poste 762594 (nuits & week-ends)



Merci de partager largement cet avis de recherche pour aider les enquêteurs à la localiser au plus vite.