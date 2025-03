Disparition d’un plaisancier au large de Chausey : les recherches suspendues ce soir

Le CROSS Jobourg (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) a mobilisé d’importants moyens pour retrouver la victime, dont l’hélicoptère H160 de la Marine nationale, une vedette de la SNSM, ainsi que plusieurs navires civils et des plongeurs des sapeurs-pompiers de la Manche (SDIS 50).



Après plusieurs heures de recherches sans succès, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a décidé d’interrompre les opérations dirigées. Les navires naviguant dans la zone restent en veille attentive.