Dieppe : une piétonne de 51 ans meurt percutée par un véhicule, le conducteur en fuite

Une femme de 51 ans, qui circulait à pied, est décédée dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 août à Dieppe (Seine-Maritime), après avoir été violemment percutée par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite.



Le drame s’est produit peu aavant minuit et demi, sur le cours de Dakar, qui longe de bassin de Paris. À l’arrivée des secours, la victime, grièvement blessée, se trouvait dans un état critique. Elle a été médicalisée sur place, puis transportée vers le service de soins intensifs du centre hospitalier de Dieppe.

Malgré une prise en charge rapide et les soins prodigués par les équipes hospitalières, la quinquagénaire est décédée peu de temps après son admission.

Le conducteur en fuite recherché Le conducteur du véhicule en cause avait quitté les lieux avant l’arrivée des secours. Une enquête pour homicide involontaire, délit de fuite et non assistance à personne en danger a été ouverte par la police. Des recherches sont en cours pour identifier le chauffard et faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident mortel.





