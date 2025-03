Dieppe : une mine allemande de la Seconde Guerre mondiale neutralisée en mer

Basé à Brest, le Sagittaire opère régulièrement en Manche et mer du Nord dans le cadre de sa mission de sécurisation des approches maritimes métropolitaines. L’un de ses objectifs principaux est d’assurer la libre circulation du trafic maritime, notamment à proximité des principaux ports de commerce.



La Marine nationale déploie chaque année des moyens conséquents pour la détection, la neutralisation et la destruction des munitions non explosées présentes en mer ou sur le littoral français. Cette mission essentielle est assurée par les chasseurs de mines tripartite, les groupements de plongeurs-démineurs et leurs bâtiments-bases.