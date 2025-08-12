Connectez-vous S'inscrire

Dieppe : cinq mineurs interpellés pour dégradations sur des voitures en stationnement


Cinq adolescents âgés de 15 à 17 ans ont été arrêtés dans la nuit du 11 au 12 août à Dieppe (Seine-Maritime). Ils sont soupçonnés d’avoir endommagé plusieurs véhicules dans une rue du centre-ville.



Mardi 12 Août 2025 - 14:02



La rue de la Cité de Lime a été le théâtre de ces actes de vandalisme - illustration
Vers 0h45, un habitant de la rue de la Cité de Lime a alerté la police après avoir vu un groupe de jeunes s’en prendre à des voitures stationnées. À leur arrivée, les policiers ont aperçu deux adolescents de 17 ans prendre la fuite. Rapidement rattrapés, ils ont été interpellés. Les trois autres suspects ont également été arrêtés sur place.

Sept véhicules endommagés

Les constatations ont révélé que sept voitures avaient subi des dégradations. Sur cinq d’entre elles, les rétroviseurs avaient été arrachés. Sur deux autres, des conteneurs à ordures avaient été projetés sur la carrosserie. Un marteau brise-vitre a été retrouvé sur l’un des adolescents.

Placés en garde à vue

Les cinq mineurs ont été conduits au commissariat de Dieppe et placés en garde à vue pour dégradations volontaires de biens privés.
 




Mots clés : Dieppe, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime

              


