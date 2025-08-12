Dieppe : cinq mineurs interpellés pour dégradations sur des voitures en stationnement

Vers 0h45, un habitant de la rue de la Cité de Lime a alerté la police après avoir vu un groupe de jeunes s’en prendre à des voitures stationnées. À leur arrivée, les policiers ont aperçu deux adolescents de 17 ans prendre la fuite. Rapidement rattrapés, ils ont été interpellés. Les trois autres suspects ont également été arrêtés sur place.
Sept véhicules endommagés
Les constatations ont révélé que sept voitures avaient subi des dégradations. Sur cinq d’entre elles, les rétroviseurs avaient été arrachés. Sur deux autres, des conteneurs à ordures avaient été projetés sur la carrosserie. Un marteau brise-vitre a été retrouvé sur l’un des adolescents.
Placés en garde à vue
Les cinq mineurs ont été conduits au commissariat de Dieppe et placés en garde à vue pour dégradations volontaires de biens privés.