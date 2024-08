Deux voleurs, repérés par un riverain, surpris en flagrant délit sur un chantier à Grand-Couronne

Les policiers en civil sont arrivés discrètement sur place et ont interpellé les deux hommes, âgés de 19 et 29 ans, surpris en train de dérober des plaques de garde-corps vitrées utilisées comme rambardes de balcon. Dans leur fourgon, garé à proximité, neuf plaques avaient déjà été chargées.



Les deux suspects, originaires de Grand-Couronne et d'Elbeuf, ont été placés en garde à vue.