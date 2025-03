Deux motards blessés grièvement dans deux accidents à Grand-Bourgtheroulde et Champigny-la-Futelaye

Quelques heures plus tard, vers 14 h 45, un deuxième accident est survenu à l’intersection des RD52 et RD556, près de Champigny-la-Futelaye, au sud du département. Un motard de 75 ans, seul en cause, a fait une lourde chute au sol dans des circonstances ignorées. Blessé grièvement, il a été évacué, médicalisé par le SMUR d’Évreux, vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.



La circulation a été perturbée dans le secteur, le temps de l’intervention des secours et des gendarmes.