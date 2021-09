Deux morts et un blessé grave dans un face-à-face entre deux voitures ce soir en Seine-Maritime

[Actualisé] - Tragique accident de la route ce dimanche soir entre Goderville et Bréauté en Seine-Maritime. Un homme et une femme, âgés de 23 et 20 ans, sont décédés. La troisième victime, un homme de 23 ans, est dans un état très grave

Par infoNormandie - Dimanche 26 Septembre 2021 à 22:39