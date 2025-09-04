Deux ministres attendues ce vendredi à Val-de-Reuil (Eure) pour parler insertion et emploi

Ce vendredi 5 septembre, l’EPIDE (Établissement pour l'insertion dans l'emploi) de Val-de-Reuil, dans l'Eure, accueillera deux membres du gouvernement. La ministre chargée du Travail et de l’Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, sera accompagnée de Juliette Méadel, ministre déléguée à la Ville et à la Décentralisation.



À partir de 14h15, les deux représentantes du gouvernement découvriront l’établissement d’insertion dans l’emploi, implanté 193, Voie du Futur, à Val-de-Reuil. Après un mot d’accueil du maire Marc-Antoine Jamet, les ministres prendront la parole avant de s’immerger dans le quotidien des jeunes volontaires.