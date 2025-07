Deux marins-pêcheurs secourus après le naufrage de leur bateau au large de Saint-Valéry-en-Caux

Ce mercredi 2 juillet, à 10h30, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a reçu un signal de détresse du navire de pêche Tim Bao, alors situé au large de Saint-Valéry-en-Caux. Malgré plusieurs tentatives, aucun contact radio n’a pu être établi avec le bateau, relate la préfecture maritime dans un communiqué détaillant les opérations de secours.



Alerté, l’armateur a confirmé que deux marins-pêcheurs se trouvaient à bord. Le CROSS a alors engagé immédiatement le canot tout temps de la SNSM de Dieppe et a diffusé un appel de détresse (Mayday Relay) dans la zone via la VHF 16.