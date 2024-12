Deux inconnus armés d'un couteau au Houlme menacent de mort un homme de 59 ans

Par chance pour le quinquagénaire, une patrouille de police se présente sur les lieux et met en fuite les deux individus. Les policiers se lancent à leur poursuite et les interpellent. Le plus jeune est âgé de 17 ans et demeure au Houlme, l'autre de 30 ans et réside à Berville. Tous deux, alcoolisés, ont été placés en garde à vue pour menaces avec arme.