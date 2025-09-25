Connectez-vous S'inscrire





Deux établissements perturbés ce jeudi matin à Rouen : tentative de blocage à la fac Pasteur et lycée fermé


Des actions de blocage ont visé ce jeudi matin la fac Pasteur et le lycée Jeanne-d’Arc à Rouen, dans le cadre du mouvement « Bloquons tout ».



Jeudi 25 Septembre 2025 - 11:55



Plusieurs actions de blocage ont eu lieu ce jeudi matin à Rouen, dans le cadre du mouvement « Blocontour ». Deux établissements ont été visés : le campus Pasteur de l’université de Rouen et le lycée Jeanne-d’Arc.

Des poubelles devant l’entrée principale du campus Pasteur

Peu avant 7h, une dizaine de personnes ont tenté de bloquer l’accès au campus Pasteur à Rouen en installant des poubelles devant l’entrée principale. Les étudiants ont toutefois pu entrer par une autre entrée secondaire. Une présence policière a été rapidement déployée afin de garantir un accès libre à l’université. Aucun débordement n’a été signalé sur place.

Le lycée Jeanne-d’Arc bloqué toute la matinée

Une action de blocage a également été menée devant le lycée Jeanne-d’Arc, à Rouen toujours. Contrairement à la faculté, les élèves n’ont pas pu accéder à l’établissement, resté fermé toute la matinée. Les cours ont été annulés.

Ces mobilisations s’inscrivent dans le cadre du mouvement « Bloquons tout », qui appelle à des actions locales dans les établissements scolaires et universitaires




