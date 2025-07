Deux convoyeurs en feu sur le site de Biomasse Énergie d'Alizay : 27 pompiers mobilisés

Un incendie s’est déclaré ce lundi 28 juillet, peu avant 4 h 30 du matin, sur le site de l’entreprise Biomasse Énergie d’Alizy (BEA), dans l'Eure, spécialisée dans la valorisation énergétique, implantée sur la zone industrielle du Clos Pré. Le sinistre est parti d’un convoyeur transportant des copeaux de bois et de matières plastiques, avant de se propager à un second convoyeur.



Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers ont déployé d’importants moyens pour contenir les flammes. Deux lances à incendie, dont une installée sur un bras élévateur, ont été nécessaires pour maîtriser le feu. Au total, 27 soldats du feu ont été mobilisés sur l’intervention, qui s’est achevée aux alentours de 9 heures.



Aucun blessé n’est à déplorer. Les causes exactes du départ de feu restent à déterminer. Une enquête pourrait être ouverte pour en préciser l’origine.