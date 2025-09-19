Deux conducteurs interpellés au Havre pour défaut de permis et infractions routières

Quelques heures plus tard, aux alentours de minuit, une équipe de la BAC remarque un véhicule arrivant à vive allure rue de Pressensé, toujours au Havre. Le conducteur ne signale pas son changement de direction et s’engage rue Jean-Dubuffet. Les policiers le suivent et procèdent à son contrôle.



Le conducteur, âgé de 17 ans, n’est pas en mesure de présenter de documents d’identité et donne son identité verbalement. Il s’avère qu’il conduit malgré la suspension de son permis. Le véhicule, qui n'est pas le sien, bien qu'assuré et non signalé volé, est immobilisé. Les tests d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs.



Dans les deux cas, des procédures judiciaires ont été engagées pour conduite sans permis et infractions au code de la route.