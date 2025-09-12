Deux adolescents fauchés par une voiture en centre-ville d’Évreux

Les blessés ont été conduits par les sapeurs-pompiers dans deux hôpitaux de la ville - Illustration Adobe Stock
Deux jeunes piétons de 13 ans ont été renversés, jeudi vers 16h30, rue Joséphine à Évreux (Eure), par une automobiliste de 31 ans qui aurait perdu le contrôle de sa voiture pour une raison indéterminée. Le véhicule a percuté les adolescents avant d’endommager du mobilier urbain.
La rue Joséphine fermée
Les deux enfants, blessés, ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier d’Évreux. La conductrice, légèrement blessée, a été prise en charge et conduite à la clinique Pasteur.
La rue Joséphine est restée fermée environ une heure pour permettre l’intervention des services techniques et le nettoyage de la chaussée. Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’opération.
Une enquête a été ouverte par les services de police afin d'établir dans quelles circonstances les deux piétons ont été renversés.
La rue Joséphine est restée fermée environ une heure pour permettre l’intervention des services techniques et le nettoyage de la chaussée. Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’opération.
Une enquête a été ouverte par les services de police afin d'établir dans quelles circonstances les deux piétons ont été renversés.