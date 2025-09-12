Deux adolescents fauchés par une voiture en centre-ville d’Évreux

Les deux enfants, blessés, ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier d’Évreux. La conductrice, légèrement blessée, a été prise en charge et conduite à la clinique Pasteur.



La rue Joséphine est restée fermée environ une heure pour permettre l’intervention des services techniques et le nettoyage de la chaussée. Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’opération.



Une enquête a été ouverte par les services de police afin d'établir dans quelles circonstances les deux piétons ont été renversés.



