Deux adolescents fauchés par une voiture en centre-ville d’Évreux


Deux enfants de 13 ans ont été renversés jeudi après-midi rue Joséphine, à Évreux, par une automobiliste qui aurait perdu le contrôle de son véhicule.



Vendredi 12 Septembre 2025 - 08:31



Les blessés ont été conduits par les sapeurs-pompiers dans deux hôpitaux de la ville - Illustration Adobe Stock
Deux jeunes piétons de 13 ans ont été renversés, jeudi vers 16h30, rue Joséphine à Évreux (Eure), par une automobiliste de 31 ans qui aurait perdu le contrôle de sa voiture pour une raison indéterminée. Le véhicule a percuté les adolescents avant d’endommager du mobilier urbain.

La rue Joséphine fermée

Les deux enfants, blessés, ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier d’Évreux. La conductrice, légèrement blessée, a été prise en charge et conduite à la clinique Pasteur.

La rue Joséphine est restée fermée environ une heure pour permettre l’intervention des services techniques et le nettoyage de la chaussée. Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’opération.

Une enquête a été ouverte par les services de police afin d'établir dans quelles circonstances les deux piétons ont été renversés.

 




