Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine


Deux jeunes filles de 13 et 15 ans, qui circulaient sur la même trottinette électrique, ont été percutées par une voiture, jeudi après-midi. Elles ont été héliportées vers le CHU de Rouen dans un état grave.



Vendredi 22 Août 2025 - 13:03



Les deux jeunes filles circulaient sur la même trottinette quand l’accident s’est produit - illustration
L’accident s’est produit hier, jeudi 21 août, peu après 13h30, à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime). Les deux adolescentes circulaient ensemble sur une trottinette électrique lorsqu’elles ont été fauchées par un véhicule, dans des circonstances encore indéterminées.

Rapidement arrivés sur place, les sapeurs-pompiers ont prodigué les premiers soins aux jeunes victimes, avant l’intervention d’une équipe du SMUR. Leur état étant jugé grave, elles ont été médicalisées sur place, puis héliportées vers les urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Rouen.

Une enquête a été confiée aux policiers du commissariat de Bolbec afin de déterminer les causes exactes de l'accident.

Rappel des règles de sécurité

À la suite de cette affaire, la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) a rappelé, sur ses réseaux sociaux, plusieurs règles concernant l’usage des engins de déplacement personnel motorisés :
  • il est interdit de circuler à deux sur une trottinette,
  • l’âge minimum requis est de 14 ans,
  • le port du casque est fortement conseillé.
 






