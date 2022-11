Des voleurs de carburant surpris par un agent de sécurité sur un chantier à Déville-lès-Rouen

L'attention d'un agent de sécurité, chargé de la surveillance d'un chantier, route de Dieppe à Déville-lès-Rouen, a été attirée, hier soir vers 20 heures, par la présence de deux inconnus s'affairant près d'une pelleteuse.



Alertée, une patrouille de police est intervenue et a interpellé les deux suspects âgés de 38 et 16 ans. Sur place, un bidon de 20 litres rempli de carburant a été découvert, avec d'autres bidons et le matériel nécessaire pour siphonner les réservoirs des autres engins de chantier



Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol.