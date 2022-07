Des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime en renfort en Gironde où des feux de forêt font rage

Ces renforts arriveront demain matin de Normandie. Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS 76) annonce, en effet, avoir envoyé dans la soirée de ce lundi 18 juillet deux fourgons pompe tonne (FPT*) et leurs équipages de douze sapeurs-pompiers et un chef de groupe.



Ces moyens, complétés par ceux des SDIS de l’Eure et du Loiret, vont permettre de composer une colonne complète.