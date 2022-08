Des graffitis injurieux découverts sur l'église Saint-Patrice à Rouen : le diocèse porte plainte

Une enquête a été ouverte par les services de police, à Rouen. Les investigations devraient pouvoir permettre d'identifier et d'interpeller le ou les auteurs de graffitis injurieux qui ont été découverts sur deux murs de l'église Saint-Patrice, rue Abbé Cochet à Rouen, dimanche 14 août.



« Touste PD et gouines » a-t-on pu lire ce jour de l'Assomption. Ou encore « fachos vos parents auraient dû avorter ». Les initiales « ACAB » qui signifient "all corps are bastards" (tous les flics sont des bâtards) ont également été peintes sur l'édifice.



Les tags ont été effacés ce mardi 16 août par les services de la ville.



Le diocèse de Rouen a vivement réagi sur son compte Twitter (lire ci-dessous), et indique avoir porté plainte.