Des gaines électriques s'enflamment dans un immeuble du Havre : deux jeunes femmes intoxiquées

Un feu dont l'origine serait électrique s'est déclaré dans les gaines techniques au premier étage d'un immeuble de quatre niveaux, ce lundi soir rue Commandant-Cousteau au Havre (Seine-Maritime).



Dix-neuf sapeurs-pompiers équipés de cinq engins sont intervenus vers 23 heures. A leur arrivée, une quantité importante de fumée grise avait envahi les parties communes de l'immeuble.



Le feu circonscrit, les agents d'Enedis ont procédé à la sécurisation et à l'isolement de l'installation électrique défectueuse afin d'éviter les relogements de locataires, indique en milieu de nuit le centre départemental d'incendie et de secours (Codis).



Le bilan définitif fait état de deux femmes, âgées de 26 et 20 ans, légèrement intoxiquées par les fumées. Prises en charge par les secours, elles ont été transportées vers le centre hospitalier Jacques-Monod pour examen.