Départs en vacances d’été : un week-end de fortes perturbations sur les routes, alerte Bison Futé

Ce premier week-end de juillet 2025 annonce les traditionnels chassés-croisés sur les routes de France. Bison Futé appelle les automobilistes à la prudence : les départs en vacances vont générer une circulation particulièrement dense, principalement en direction des plages. Les vacanciers français seront rejoints par de nombreux touristes étrangers, notamment en provenance des pays voisins.



• Samedi 5 juillet : journée la plus chargée



C’est samedi 5 juillet que les bouchons devraient atteindre leur pic. Classée rouge au niveau national, cette journée est à éviter pour les départs. Les axes les plus touchés seront :

• Vers la côte normande : autoroute A13

• Vers la côte atlantique : A10, A11, RN165

• Vers la Méditerranée : A7, A9



En Île-de-France, la circulation sera dense dès l’aube en direction des péages de l’A6 et de l’A10. Les ralentissements pourraient persister jusqu’au milieu d’après-midi.



• Vendredi 4 juillet : vigilance accrue en Île-de-France



La circulation sera également très difficile vendredi après-midi, avec des ralentissements attendus dès la mi-journée. L’Île-de-France sera particulièrement concernée, avec une journée classée rouge dans la région (et orange au niveau national). Les autoroutes A10, A6, A13, ainsi que les axes convergents comme l’A86 et l’A6b, devraient être fortement congestionnés.



• Dimanche plus fluide, sauf dans certaines régions



La journée de dimanche 6 juillet est classée verte au niveau national dans le sens des départs, mais orange dans trois régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Ouest et Nord. De fortes affluences sont attendues dans la vallée du Rhône (A7), sur les axes du quart nord-ouest (A10, A11, A13) et à l’approche du tunnel du Mont-Blanc.



⸻



Le point sur les retours



Dans le sens des retours, la circulation sera globalement plus fluide, avec un classement vert au niveau national sur l’ensemble du week-end. Seule exception : l’arc méditerranéen (A7, A8, A9, A54), où des ralentissements sont prévus vendredi et samedi (orange).



⸻



Fermeture exceptionnelle de l’A7 à Marseille



À noter enfin une fermeture exceptionnelle de l’autoroute A7 entre Les Pennes-Mirabeau et Marseille (gare Saint-Charles), dans les deux sens de circulation, du vendredi 4 juillet à minuit au dimanche 6 juillet à midi, en raison de travaux sur deux ouvrages de franchissement.



⸻



Recommandations de Bison Futé



Bison Futé conseille vivement aux usagers :

• D’éviter de prendre la route samedi 5 juillet

• De privilégier les départs tôt le matin ou en soirée

• De consulter les prévisions détaillées avant tout déplacement