Démonstration d'un vol de drones pour le ministre des Armées en visite chez Thalès à Pont-Audemer

Ce vendredi 28 mars, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, effectuera une visite officielle sur le site de Thales situé dans la zone industrielle Saint-Ulfrant à Pont-Audemer (Eure). Cette visite, qui aura lieu l'après-midi, s'inscrit dans une démarche de valorisation des innovations technologiques développées par Thales, un des acteurs de l'industrie de défense française.Parmi les temps forts de ce déplacement, la présentation d'une ligne de production inerte, illustrant les capacités industrielles et technologiques du groupe Thales. Elle sera ensuite suivie d'une démonstration d’un vol de drones en essaim (sous réserve de conditions météorologiques favorables). Cette présentation mettra en avant les avancées technologiques en matière d'automatisation et de coordination des drones, un domaine stratégique pour les opérations militaires de demain.Cette visite soulignera l'engagement du gouvernement en faveur de l'innovation et du développement de solutions technologiques de pointe pour les forces armées françaises. Elle sera aussi, bien sûr, une façon pour l'entreprise euroise de réaffirmer son rôle de leader dans le secteur de la défense et de la sécurité.