Délestée de 8 000€ et de ses bijoux, une nonagénaire victime d’un vol par « fausse qualité » près de Rouen

Une femme de 90 ans de Saint-Léger-du-Bourg-Denis (Seine-Maritime) a été dupée mercredi après-midi par un faux agent venu « vérifier l’eau » : il a dérobé environ 8 000 € et des bijoux avant de disparaître.