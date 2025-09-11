Connectez-vous S'inscrire




Délestée de 8 000€ et de ses bijoux, une nonagénaire victime d’un vol par « fausse qualité » près de Rouen


Une femme de 90 ans de Saint-Léger-du-Bourg-Denis (Seine-Maritime) a été dupée mercredi après-midi par un faux agent venu « vérifier l’eau » : il a dérobé environ 8 000 € et des bijoux avant de disparaître.



Jeudi 11 Septembre 2025 - 11:48



La police conseille fortement de ne pas laisser entrer chez soi un inconnu quelque soit le motif invoqué - Illustration Adobe Stock
Dans l'après-midi d'hier mercredi, 16 h 45, à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, près de Rouen, une femme de 90 ans a été la cible d'un escroc se faisant passer pour un « agent des eaux Véolia » chargé de vérifier une supposée pollution de l’eau.

Sous prétexte de contrôler l’installation, l’individu a demandé à la victime de ranger ses objets de valeur dans le réfrigérateur. Tandis que la nonagénaire était partie dans la salle de bain, l'individu a  fouillé le logement et s'est emparé d'environ 8 000 € en espèces, ainsi que divers bijoux en or et d'un carnet de chèques.

Les conseils de la police

Le faux agent des eaux s'est ensuite rapidement éclipsé. Il est activement recherché par la police qui a ouvert une enquête pour vol par fausse qualité. 

La direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) rappelle que jamais un agent public ou d’entreprise ne demandera à ranger de l’argent ou des bijoux dans un réfrigérateur.

En cas de doute : il est fortement conseillé de ne pas laisser entrer chez soi un inconnu, quelque soit le motif invoqué. Il est prudent de composer le 17 immédiatement.





11/09/2025

