Dégagement de fumée à Petit-Quevilly : deux enfants transportés en urgence relative au CHU de Rouen

Deux enfants âgés de quatre mois et d’un an ont été examinés par les secours. Par mesure de précaution, ils ont été transportés en urgence relative vers le service de pédiatrie du CHU de Rouen pour examens complémentaires. Aucun blessé grave n’est à déplorer.



Trois engins et dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’opération.