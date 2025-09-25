Début d’incendie maîtrisé au centre aquatique de Fécamp : 79 clients et employés évacués

À leur arrivée, les secours ont constaté que le sinistre, localisé à proximité du bassin, avait été éteint à l’aide d’un extincteur par le personnel de l’établissement. Le feu avait pris dans un boîtier de dérivation électrique.



Trois engins et dix sapeurs-pompiers ont été engagés pour procéder à une reconnaissance, vérifier l’extinction complète du départ de feu et mettre hors service l’installation électrique concernée. Aucun dégagement toxique n’a été relevé sur place.