Début d’incendie maîtrisé au centre aquatique de Fécamp : 79 clients et employés évacués


Un départ de feu s’est déclaré ce jeudi en début de soirée au centre aquatique de l'espace sportif Pierre-de-Coubertin à Fécamp. Aucun blessé n'est à déplorer.



Jeudi 25 Septembre 2025 - 20:43



Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce jeudi 25 septembre vers 19h15 au centre aquatique situé au sein de l’espace sportif Pierre-de-Coubertin, à Fécamp. L’alerte a été donnée pour un départ de feu dans un établissement recevant du public (ERP), alors que des clients s’y trouvaient encore.

Un boitier électrique en cause

À leur arrivée, les secours ont constaté que le sinistre, localisé à proximité du bassin, avait été éteint à l’aide d’un extincteur par le personnel de l’établissement. Le feu avait pris dans un boîtier de dérivation électrique.

Trois engins et dix sapeurs-pompiers ont été engagés pour procéder à une reconnaissance, vérifier l’extinction complète du départ de feu et mettre hors service l’installation électrique concernée. Aucun dégagement toxique n’a été relevé sur place.

Evacuation des locaux

Par mesure de sécurité, 70 clients et 9 membres du personnel ont été évacués, tous indemnes. Le préjudice économique est estimé à environ 500 euros.

La police s’est rendue sur les lieux pour sécuriser l’intervention. L’activité du centre aquatique pourrait reprendre normalement après les vérifications techniques





Mots clés : enquête, faits divers, Fécamp, incendie, pompiers, Seine-Maritime




25/09/2025

