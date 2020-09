Début d’incendie au drive Leclerc à Canteleu, près de Rouen : 50 personnes évacuées

Une vingtaine de sapeurs-pompiers avec six engins sont intervenus en début d’après-midi pour éteindre un début d’incendie au Drive Leclerc de Bapeaume-lès-Rouen à Canteleu (Seine-Maritime). Le feu est parti au niveau d’une armoire électrique, selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Par précaution, une cinquantaine de personnes, employés et clients, ont été évacués et rassemblés sur le parking du magasin, rue de l’Industrie, jusqu’à 14h30, heure à laquelle l’intervention des secours s’est terminée. De même, l’activité du drive a été suspendue jusqu’à 17 heures.



La direction n’a pas prévu de chômage technique.