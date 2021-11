Dans un foyer d’Évreux, une adolescente de 15 ans crache au visage d’un éducateur et l’insulte

Une jeune fille de 15 ans a été interpellée, mardi 23 novembre, après avoir agressé un éducateur du foyer de la protection judiciaire de la jeunesse situé rue Isambard à Évreux.



Les faits qui sont reprochés à l’adolescente, placée dans cette structure éducative, se sont déroulés en milieu d’après-midi. Pour une raison qui reste à préciser, la mise en cause a bousculé et insulté l’éducateur et lui a craché au visage. Elle a ensuite endommagé l’encadrement de la porte d’un bureau.



Placée en garde à vue, la jeune fille a été laissée libre à l’issue de son audition. Elle est néanmoins convoquée pour le 11 janvier prochain devant le juge des enfants du Havre, dont elle dépend.