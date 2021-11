Dans l'Eure, une voiture percute un poteau téléphonique à Mesnils-sur-Iton : un blessé en urgence absolue

Un accident grave de la circulation s'est produit, vendredi 26 novembre, un peu avant 18h30, sur la commune de Mesnils-sur-Iton, dans l'Eure. Une automobiliste a, pour une cause ignorée, perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté un poteau téléphonique.



Dans l'accident, qui est survenu dans le hameau Le Parc, la conductrice âgée de 24 ans a été grièvement blessée. Prise en charge par les sapeurs-pompiers puis médicalisée par le SMUR, elle a été transportée en urgence absolue vers l'hôpital de Verneuil d'Avre et d'Iton, indique, ce matin, le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).