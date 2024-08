Dans l'Eure, deux jeunes gens perdent la vie dans un face-à-face entre une voiture et un semi-remorque

Le choc a été d'une extrême violence. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont dû désincarcérer les deux occupants de la voiture de tourisme. Le conducteur, un homme de 18 ans, et sa passagère, une jeune femme de 19 ans, n'ont pas survécu à leurs blessures, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



Les victimes ont été déclarées décédées sur place par le médecin de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).