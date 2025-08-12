Dans l'Eure, deux hectares de chaume ravagés par les flammes à Bourneville-Sainte-Croix

Six personnes ont d'ailleurs dû être évacuées par précaution. Outre deux hectaures de chaume, l'incendie a détruit une haie de tuyas sur une longeuru de 200 mètres, précise le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Sdis27). Des moyens ont été mis en place pour assurer la protection d'un cabanon contenant du matériel de motoculture.



Le feu, qui s'était déclaré aux alentours de 15h40 a été totalement circonscrit vers 19 heures.