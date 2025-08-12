Connectez-vous S'inscrire

Dans l'Eure, deux hectares de chaume ravagés par les flammes à Bourneville-Sainte-Croix


Un incendie a partiellement ravagé une parcelle de huit hectares de chaume, ce lundi 11 août dans l'Eure. La proximité d'habitations a nécessité l'évacuation de six habitants en raison des fumées. Aucune blessé n'est à déplorer.



Mardi 12 Août 2025 - 10:54



Deux des huit hectares de chaume touchés par l'incendie sont partis en fumée - Illustration infoNormandie
Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, lundi, en milieu d'après-midi, ruoute du Cerrefour à Bourneville-Sainte-Croix (Eure). Ils ont été confrontés à un feu de chaume sur une surface de 8 hectares, avec un fort risque de propagation à des habitations voisines. 

Six personnes mises en sécurité

Six personnes ont d'ailleurs dû être évacuées par précaution. Outre deux hectaures de chaume, l'incendie a détruit une haie de tuyas sur une longeuru de 200 mètres, précise le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Sdis27). Des moyens ont été mis en place pour assurer la protection d'un cabanon contenant du matériel de motoculture. 

Le feu, qui s'était déclaré aux alentours de 15h40 a été totalement circonscrit vers 19 heures. 





