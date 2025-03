Dans l'Eure, bloqués dans une nacelle à 22 m de hauteur, trois ouvriers secourus par les pompiers

Mardi 4 Mars 2025 à 17:32 -

A cause d'une panne mécanique, trois ouvriers se sont retrouvés bloqués dans leur nacelle à plus de vingt mètres de hauteur, ce mardi midi à Marcilly-la-Campagne, dans l'Eure. Une équipe de sauvetage en milieu périlleux du Sdis27 les a ramenés, sains et saufs, sur le plancher des vaches.



Les sapeurs-pompiers du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) de l'Eure ont été appelés à intervenir ce mardi 4 mars, à la mi-journée, à Marcilly-la-Campagne, au nord de Nonancourt (Eure). Leur intervention était pour moins le moins spécifique : trois employés de l'entreprise Spie étaient bloqués dans une nacelle à vingt-deux mètres de hauteur.



Une panne mécanique est à l'origine de cet incident assez rare qui a eu pour effet de mettre la nacelle en sécurité.













Les employés travaillaient au niveau du château d'eau quand ils se sont retrouvés coincés aux alentours de 12h30. Contacté, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) a dépêché sur place une de ses équipes spécialisées en secours en milieu périlleux.



L'intervention de l'unité d'appui drone, également mobilisée, a été d'un précieux concours pour la récupération en toute sécurité des trois hommes, âgés de 44, 48 et 49 ans.



Aucune victime n'est à déplorer.





