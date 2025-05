Dans l'Eure, La Bonneville-sur-Iton va pouvoir revitaliser son centre-bourg grâce à un contrat de territoire

Le principal projet inscrit dans ce contrat concerne la revitalisation du centre-bourg de La Bonneville-sur-Iton, commune d'un peu plus de 2000 habitants traversée par la RD 129 et à mi-chemin entre Évreux et Conches-en-Ouche. L’objectif : sécuriser la traversée, notamment à hauteur du groupe scolaire La Forge, rééquilibrer l’espace public entre piétons et automobilistes, et redynamiser le cœur de village pour en faire un espace plus convivial et attractif.



Les futurs aménagements prévoient des voies piétonnes sécurisées et adaptées, des espaces de stationnement bien identifiés et l’aménagement d’une voie douce, portée par le Département de l’Eure.