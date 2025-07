Création d'un giratoire : bretelles fermées sur l'A13 au diffuseur de Bourg-Achard (Eure) du 28 juillet au 1er août

Les fermetures concernent les deux bretelles du diffuseur n°25 : la bretelle de sortie depuis Paris vers Bourg-Achard et la bretelle d’entrée vers Paris et Caen depuis Bourg-Achard.



Afin d’orienter les automobilistes, des itinéraires de déviation seront mis en place via le diffuseur n°24 de Bourgtheroulde, et les RD313 et RD675, selon le sens de circulation.



Ces fermetures s’inscrivent dans le vaste chantier de modernisation de l’axe Paris-Normandie, dont la fin est prévue début 2026. Le nouveau système de péage en flux libre vise à fluidifier le trafic et réduire les arrêts aux barrières.