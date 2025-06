Courseulles-sur-Mer (Calvados) : un plaisancier porté disparu en mer, les recherches suspendues

L’alerte a été déclenchée hier, vendredi 6 juin en début de soirée. Un témoin inquiet signalait au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg qu’un plaisancier parti poser des casiers au large de Courseulles-sur-Mer (Calvados) n’était pas revenu depuis plus de deux heures.



Le CROSS a immédiatement diffusé un message PAN (urgence) et mobilisé d’importants moyens maritimes, aériens et terrestres pour tenter de localiser l’embarcation et retrouver l’homme disparu.