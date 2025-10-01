Coupure totale de la RN12 entre l’Eure et l’Eure-et-Loir après un accident près de Nonancourt

La circulation est totalement interrompue ce mardi soir sur la RN12, dans les deux sens, entre Saint-Rémy-sur-Avre et La-Madeleine-de-Nonancourt, à la suite d’un accident impliquant deux véhicules.



L’accident s’est produit ce mardi en fin d’après-midi, aux alentours de 18 heures , sur la RN12 (dans le sens Rennes > Paris), à hauteur de la commune de La-Madeleine-de-Nonancourt, dans l’Eure. Deux véhicules légers sont en cause. L’un d’eux aurait pris feu, nécessitant l’intervention des secours.



La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) indique que la RN12 est fermée à la circulation dans les deux sens, entre Saint-Rémy-sur-Avre (28) et La-Madeleine-de-Nonancourt (27). La coupure est en vigueur pour une durée indéterminée.



Une déviation a été mise en place via le réseau secondaire, mais plusieurs ralentissements importants sont signalés :

• Bouchon de 4,6 km sur la RN12 sens Rennes > Paris (entre PR 6+300 et PR 1+700) dans l’Eure, de Nonancourt à La-Madeleine-de-Nonancourt.

• Bouchon de 2,4 km sur la RN12 sens Paris > Rennes (entre PR 25+500 et PR 27+896) à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir).

• Bouchon de 3,7 km sur la N154 sens A13 > A10, entre Marcilly-la-Campagne et La-Madeleine-de-Nonancourt (département 27).



La DIR Nord-Ouest appelle à la plus grande prudence dans ce secteur, en raison de la présence d’intervenants sur la chaussée et de conditions de circulation dégradées.