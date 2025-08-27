Contrôles renforcés des trottinettes électriques : plusieurs infractions relevées au Havre

Hier, mardi 26 août, les motards de la police nationale ont procédé dans la matinée à des contrôles ciblés sur les conducteurs de trottinettes électriques, dans le secteur du cours de la République, au Havre.



Quatre usagers ont été interceptés. Tous avaient commis des infractions au code de la route : quatre franchissements de feux rouges ont été relevés, dont un conducteur circulant avec un casque audio sur les oreilles.