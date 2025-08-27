Contrôles renforcés des trottinettes électriques : plusieurs infractions relevées au Havre

Les utilisateurs de trottinettes électriques sont soumis aux mêmes règles que les autres véhicules, rappellent les services de police - Illustration Adobe Stock
Hier, mardi 26 août, les motards de la police nationale ont procédé dans la matinée à des contrôles ciblés sur les conducteurs de trottinettes électriques, dans le secteur du cours de la République, au Havre.
Quatre usagers ont été interceptés. Tous avaient commis des infractions au code de la route : quatre franchissements de feux rouges ont été relevés, dont un conducteur circulant avec un casque audio sur les oreilles.
Des défauts d’assurance et de permis
Au-delà du non-respect des feux, les policiers ont verbalisé d’autres manquements au code de la route : trois défauts d’assurance, un défaut de permis et deux véhicules mis en fourrière.
Un poids lourd a également été immobilisé pour défaut d’assurance.
Une surveillance appelée à se poursuivre
Les utilisateurs de trottinettes électriques sont soumis aux mêmes règles que les autres véhicules. Plusieurs opérations similaires vont être mises en place dès cette semaine pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route, a prévenu ce matin la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Seine-Maritime.