Connectez-vous S'inscrire

Contrôles renforcés des trottinettes électriques : plusieurs infractions relevées au Havre


Les policiers havrais ont mené, mardi matin, une opération ciblée sur les usagers de trottinettes électriques. Quatre engins ont été stoppés cours de la République : franchissement de feux rouges, absence d’assurance et infractions diverses ont été constatés.



Mercredi 27 Août 2025 - 11:21



Les utilisateurs de trottinettes électriques sont soumis aux mêmes règles que les autres véhicules, rappellent les services de police - Illustration Adobe Stock
Les utilisateurs de trottinettes électriques sont soumis aux mêmes règles que les autres véhicules, rappellent les services de police - Illustration Adobe Stock
Hier, mardi 26 août, les motards de la police nationale ont procédé dans la matinée à des contrôles ciblés sur les conducteurs de trottinettes électriques, dans le secteur du cours de la République, au Havre.

Quatre usagers ont été interceptés. Tous avaient commis des infractions au code de la route : quatre franchissements de feux rouges ont été relevés, dont un conducteur circulant avec un casque audio sur les oreilles.

Des défauts d’assurance et de permis

Au-delà du non-respect des feux, les policiers ont verbalisé d’autres manquements au code de la route : trois défauts d’assurance, un défaut de permis et deux véhicules mis en fourrière.

Un poids lourd a également été immobilisé pour défaut d’assurance.

Une surveillance appelée à se poursuivre

Les utilisateurs de trottinettes électriques sont soumis aux mêmes règles que les autres véhicules. Plusieurs opérations similaires vont être mises en place dès cette semaine pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route, a prévenu ce matin la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Seine-Maritime.
 
Contrôles renforcés des trottinettes électriques : plusieurs infractions relevées au Havre




Mots clés : faits divers, Le Havre, police, sécurité routière, Seine-Maritime, trottinette

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

L'info en continu

Contrôles renforcés des trottinettes électriques : plusieurs infractions relevées au Havre

27/08/2025

Rouen : fermeture du tunnel de la Grand’Mare en raison d’une panne d’équipements

27/08/2025

Yvelines : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon à Sartrouville

27/08/2025

Un incident technique perturbe fortement la circulation des trains entre Rouen et Dieppe

27/08/2025

Municipales 2026 : les Conseils de quartier suspendus au Havre dès le 1er septembre

26/08/2025

Un homme se jette sous un train en gare d’Évreux : le trafic ferroviaire interrompu ce mardi matin

26/08/2025

Fumée et odeur de brûlé : incendie maîtrisé dans un immeuble de trois étages à Oissel

26/08/2025

Collision entre deux voitures en Seine-Maritime : deux femmes transportées au CHU de Rouen

26/08/2025

Rouen : un jeune homme se blesse en escaladant la grille du donjon pour récupérer son téléphone

26/08/2025

A Rouen, la motocross roulait dangereusement sur les trottoirs : son pilote se rebelle contre les policiers

26/08/2025

Un employé interpellé au portique de sécurité après le vol d’un smartphone dans son entreprise à Grand-Couronne

26/08/2025

Automobiliste mortellement percuté au Havre : une mère de famille de 21 ans placée en détention

26/08/2025

Yvelines : trois interpellations lors d’une tentative de cambriolage à Saint-Germain-en-Laye

26/08/2025

Yvelines : un trafiquant de stupéfiants condamné à 30 mois de prison ferme

25/08/2025

Disparition de Sarah Janelle dans les Yvelines : la touriste américaine retrouvée saine et sauve

25/08/2025

Incendie à Boos en Seine-Maritime : une maison détruite, six personnes relogées

25/08/2025

Mort d’un adolescent lors d’une sortie à la plage du Havre : une enquête pour homicide involontaire ouverte

25/08/2025

Grand-Couronne : un conducteur alcoolisé prend la fuite après un accident, une mère et ses deux enfants transportés à l’hôpital

25/08/2025

A Barville, dans l'Eure, un pavillon, un abri de jardin et une voiture détruits dans un violent incendie

25/08/2025

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025 -

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025 -

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025 -

Un homme se jette sous un train en gare d’Évreux : le trafic ferroviaire interrompu ce mardi matin

26/08/2025 -

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025 -

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025 -

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025 -

Rouen : à l'aide d'un drone, ils tentent de parachuter des objets interdits dans l'enceinte de la prison

22/08/2025 -

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

20/08/2025 -

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

21/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen