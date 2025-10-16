Contrôle routier positif à Harfleur, près du Havre : le conducteur avait bu trois whiskys

Un contrôle de routine s’est avéré concluant pour les policiers, en patrouille rue Jehan de Grouchy à Harfleur (Seine-Maritime). Cette nuit de mercredi à jeudi, vers 1 heure, alors qu’ils procèdent à la vérification d’un véhicule dont le comportement les intrigue, les agents font mettre pied à terre au conducteur.



Celui-ci, un homme âgé de 43 ans, présente immédiatement plusieurs signes caractéristiques d’un état d’ébriété : haleine fortement alcoolisée, regard brillant, propos embrouillés...