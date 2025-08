Contrôlé au volant d’une Clio à Rouen : sans permis, sans assurance, alcoolisé et sous cannabis

Lors du contrôle, les vérifications ont rapidement mis en évidence une série d’infractions. Le conducteur, âgé de 30 ans, n’était pas titulaire du permis de conduire – une demande étant toutefois en cours, selon ses déclarations. Par ailleurs, la Clio qu’il conduisait n’était pas assurée.



Soumis aux dépistages d’usage, l’automobiliste s’est révélé positif à l’alcool et au cannabis. Il a été conduit à l’hôtel de police où il a été placé en garde à vue pour défaut de permis et d'assurance et conduite sous l'emprise de stupéfiants et l'empire d'un état alcoolique. Le véhicule a été immobilisé.