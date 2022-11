Collision entre un scooter et une voiture près d'Yvetot : une femme transportée au CHU de Rouen

Un accident entre un scooter et un voiture est survenu ce vendredi matin vers 7 heures, avenue René-Coty (D6015) entre Sainte-Marie-des-Champs et Yvetot, en Seine-Maritime.



Le bilan fait état d'un blessé, la conductrice du scooter âgée de 40 ans. Elle était consciente à l'arrivée des secours qui l'ont prise en charge pour un premier examen avant de la transporter, en urgence relative, au CHU de Rouen.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Six sapeurs-pompiers sont intervenus avec deux véhicules de secours.