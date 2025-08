Collision entre un scooter et une voiture à Évreux (Eure) : un homme gravement blessé

L’accident s’est produit peu avant 19h30, ce vendredi 1er août, rue Elsa-Triolet à Évreux. Une collision s’est produite entre un scooter et une voiture, pour une raison qui reste à déterminer.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux, rejoints par une équipe du SMUR et les forces de police, chargées de sécuriser la zone et de procéder aux premières constatations.