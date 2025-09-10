Collision entre un autocar Nomad et une voiture près de Saint-Aubin-d’Escroville : deux blessés légers

Le jeune homme a été transporté au service des urgences du centre hospitalier d'Evreux - Illustration infonormandie
Un accident de la circulation s’est produit ce mardi 9 septembre en fin de journée sur la route départementale 39, à hauteur de Saint-Aubin-d’Escroville (Eure). Vers 18 heures, un autocar Nomad de la région Normandie, assurant la liaison Pont-Audemer – Évreux, et une voiture de tourisme. sont entrés en collision.
Deux blessés légers dans l'autocar
Les secours ont recensé 24 personnes impliquées. Deux ont été blessées et classées en urgence relative : un passager âgé de 17 ans, transporté au centre hospitalier d’Évreux, et la conductrice de l’autocar qui a refusé son transfert à l’hôpital.
Les autres passagers du car, indemnes, ont été pris en charge par une autre société de transport afin de poursuivre leur trajet.
Circulation sur une voie
Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour porter secours et sécuriser les lieux, appuyés par la gendarmerie. La circulation sur l'axe Le Neubourg - Quittebeuf a été réduite à une seule voie le temps des opérations et de l’évacuation des véhicules. Le maire de la commune s’est également rendu sur place.