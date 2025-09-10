Collision entre un autocar Nomad et une voiture près de Saint-Aubin-d’Escroville : deux blessés légers

Les secours ont recensé 24 personnes impliquées. Deux ont été blessées et classées en urgence relative : un passager âgé de 17 ans, transporté au centre hospitalier d’Évreux, et la conductrice de l’autocar qui a refusé son transfert à l’hôpital.



Les autres passagers du car, indemnes, ont été pris en charge par une autre société de transport afin de poursuivre leur trajet.