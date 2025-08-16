Connectez-vous S'inscrire

Collision entre trois véhicules à Grand-Couronne : importants ralentissements sur l’A13 et la N138


#InfoRoute.



Samedi 16 Août 2025 - 11:34



Collision entre trois véhicules à Grand-Couronne : importants ralentissements sur l'A13 et la N138
Un accident s’est produit ce samedi en milieu de matinée sur l’autoroute A13, dans le sens Paris vers Caen, à hauteur de Grand-Couronne/Moulineaux  (Seine-Maritime). Trois voitures sont impliquées et une voie est neutralisée. La circulation est fortement perturbée.

L’accident est survenu au point kilométrique 118+625, dans le secteur de Grand-Couronne, indique Bison Fûté. Trois véhicules légers sont concernés. Les secours et les services gestionnaires de l'autoroute sont intervenus sur place.

Bouchon et ralentissement sur 20 km

L’événement entraîne d’importants ralentissements sur l'A13 à partir de l’échangeur d’Oissel, dans le sens Paris-Caen. Des répercussions sont signalées sur la N138, prolongement de la Sud 3.

Peu avant Midi, la retenue atteint 12,9 km entre les points kilométriques 105+745 et 118+625, soit entre Criquebeuf-sur-Seine (Eure) et Grand-Couronne (Seine-Maritime). Une voie de circulation reste neutralisée au niveau de l’accident.

Les automobilistes circulant dans ce secteur sont appelés à la plus grande vigilance et à anticiper des temps de parcours allongés.




