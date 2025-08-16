Collision entre trois véhicules à Grand-Couronne : importants ralentissements sur l’A13 et la N138

L’événement entraîne d’importants ralentissements sur l'A13 à partir de l’échangeur d’Oissel, dans le sens Paris-Caen. Des répercussions sont signalées sur la N138, prolongement de la Sud 3.



Peu avant Midi, la retenue atteint 12,9 km entre les points kilométriques 105+745 et 118+625, soit entre Criquebeuf-sur-Seine (Eure) et Grand-Couronne (Seine-Maritime). Une voie de circulation reste neutralisée au niveau de l’accident.



Les automobilistes circulant dans ce secteur sont appelés à la plus grande vigilance et à anticiper des temps de parcours allongés.